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В РФ займутся проблемой "импортной пробки" из-за ситуации на белорусской границе

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил МИД, Минтрансу и Минэкономразвития рассмотреть обращение Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) о проблемах с доставкой европейских грузов в РФ автотранспортом, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера

"Андрей Белоусов поручил МИД, Минтрансу и Минэкономразвития России рассмотреть обращение КСИИ по ситуации с доставкой европейских грузов в РФ", - сказали в секретариате первого вице-премьера.

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КСИИ в своем письме Белоусову от 18 ноября предупредил первого вице-премьера РФ о рисках нарушения бесперебойных поставок из ЕС и роста цен в связи с миграционным кризисом на границе ЕС и Белоруссии, написала в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо.

В письме в частности отмечается, что через эту границу проходит около 10% российского импорта в натуральном выражении, включая продовольственные и непродовольственные товары, в том числе первой необходимости, медизделия, сырье, компоненты, упаковку и оборудование. Более 90% поставок приходится на автомобильный транспорт.

На КПП "Бобровники" на границе с Польшей образовались очереди из грузовиков длиной более 25 км, время перехода увеличилось до 80 часов, тогда как день простоя одной машины обходится минимум в 500 евро, говорится в письме.

По данным КСИИ, на альтернативных объездных маршрутах через Латвию или Литву также начали образовываться пробки, при том, что в нормальных условиях проезд по этим путям увеличивает затраты минимум на 300 евро на одну машину. Использование иного транспорта, отмечают в КСИИ, сопряжено с существенным увеличением стоимости доставки.

"Сохранение сложившейся ситуации может существенным образом повлиять на цепочки поставок и доступность товаров для населения, особенно учитывая увеличивающийся грузооборот и повышенный спрос на продукцию в преддверии новогодних праздников", - цитирует газета письмо КСИИ.

Бизнес обратился с просьбой к первому вице-премьеру оказать содействие обеспечению межведомственной координации и подготовке к увеличению грузопотоков через границу РФ с Латвией.

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