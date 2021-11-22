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"Ъ" сообщил о риске перебоев с поставками товаров в РФ из-за миграционного кризиса

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) предупредил о рисках перебоев с поставками товаров в РФ из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, где, по данным КСИИ, образовалась 25-километровая пробка из грузовиков, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Совета, направленное первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.

В письме от 18 ноября КСИИ, в который, в частности, входят Danone, Mars, Metro, PepsiCo и другие компании, сообщил, что многокилометровая пробка возникла на контрольно-пропускном пункте "Бобровники". При этом время перехода КПП увеличилось до 80 часов, тогда как день простоя одной машины обходится минимум в 500 евро, говорится в обращении.

В письме также отмечается, что через границу ЕС и Белоруссии проходит около 10% российского импорта в натуральном выражении. Речь, в частности, идет о продовольственных и непродовольственных товарах, в том числе первой необходимости, медицинских изделиях, сырье, упаковке и оборудовании, сообщает КСИИ. Более 90% поставок приходится на автомобильный транспорт.

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При этом на альтернативных объездных маршрутах через Латвию или Литву также начали образовывать пробки, отмечается в письме. "Сохранение сложившейся ситуации может существенным образом повлиять на цепочки поставок и доступность товаров для населения, особенно учитывая увеличивающийся грузооборот и повышенный спрос на продукцию в преддверии новогодних праздников", - предупредили авторы обращения.

КСИИ попросил Белоусова посодействовать "обеспечению межведомственной координации и подготовке к увеличению грузопотоков через границу РФ с Латвией", пишет "Ъ". В пресс-службе правительства изданию заявили, что упомянутое письмо пока не получали. Минтранс и Минпромторг комментариев в связи с данной ситуацией не предоставили.

Представитель сети "Лента" подтвердил, что компания столкнулась с задержками в прохождении грузов на границе Польши и Белоруссии, но отказался уточнить детали. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев заявил, что в перспективе данная ситуация может привести к дефициту товаров, перебоям с поставками и росту конечной цены для потребителя.

Как отметил управляющий директор ГК "Совтрансавто" Владимир Тян, даже если перенаправить машины с грузами на другой КПП, то это не решит проблемы, так как при действующих мерах контроля и возможностях инфраструктуры пропускная способность пунктов остается ограниченной.

В свою очередь источник "Ъ" на рынке заявил, что бизнес в данной ситуации рассчитывает на "политическое решение вопроса".

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его правительство на фоне миграционного кризиса готово к ужесточению санкций в отношении Белоруссии, в том числе закрытию пограничных переходов для прекращения транспортировки грузов через соседнюю страну.

В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС. Страны Балтии возлагают на Минск ответственность за организацию потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Андрей Белоусов КСИИ Польша Белоруссия

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