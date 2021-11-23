Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В разгонном блоке "Бриз-М" устранили причину переноса запуска "Протона-М"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты Центра Хруничева устранили замечание в разгонном блоке "Бриз-М", из-за которого был перенесен запуск ракеты "Протон-М" со спутниками "Экспресс", сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Специалисты Центра Хруничева устранили замечание, выявленное ранее на разгонном блоке "Бриз-М", который будет использован для выведения на целевые орбиты космических аппаратов "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7"", - говорится в сообщении.

В монтажно-испытательном корпусе проведена замена приборного оборудования разгонного блока, завершены его электрические испытания, сообщили в "Роскосмосе"

18 ноября в госкорпорации сообщали, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками "Экспресс" перенесен с 6 на 12 декабря из-за проблем с разгонным блоком.

Договоры на создание двух новых спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" были подписаны между АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") и европейской компанией Thales Alenia Space Italia в августе 2019 года.

Спутники серии "Экспресс" изготавливаются по заказу российского оператора спутниковой связи ФГУП "Космическая связь" в интересах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Эти космические аппараты предназначены для обеспечения широкого спектра услуг связи и вещания на территории России, обеспечения фиксированной и подвижной связи, предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа в интернет.

Бриз-М Протон-М Роскосмос

Новости

В Кремле заявили, что на Украину уже начало поступать оружие из стран НАТО

Пандемия коронавируса

Система QR-кодов на вход в Госдуму может заработать с 6 декабря

Система QR-кодов на вход в Госдуму может заработать с 6 декабря

Минфин пообещал выполнение обязательств "Роснано" с госгарантиями

Пандемия коронавируса

Расширенное заседание комитета Думы, посвященное QR-кодам, перенесено на декабрь

Слушания по делу о ликвидации центра "Мемориал" перенесли на 29 ноября

Слушания по делу о ликвидации центра "Мемориал" перенесли на 29 ноября

В РФ выявили чуть менее 34 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявили чуть менее 34 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Пассажир покончил с собой на борту самолета, следовавшего из Египта в Самару

Минздрав разработал новые правила выдачи медицинских справок для водителей

Минздрав разработал новые правила выдачи медицинских справок для водителей
Пандемия коронавируса

Казанцам без QR-кодов, задерживающим электротранспорт, пригрозили ответственностью

Казанцам без QR-кодов, задерживающим электротранспорт, пригрозили ответственностью

Рубль умеренно снизился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Рубль умеренно снизился к доллару и евро на фоне геополитических рисков
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });