В разгонном блоке "Бриз-М" устранили причину переноса запуска "Протона-М"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты Центра Хруничева устранили замечание в разгонном блоке "Бриз-М", из-за которого был перенесен запуск ракеты "Протон-М" со спутниками "Экспресс", сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Специалисты Центра Хруничева устранили замечание, выявленное ранее на разгонном блоке "Бриз-М", который будет использован для выведения на целевые орбиты космических аппаратов "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7"", - говорится в сообщении.

В монтажно-испытательном корпусе проведена замена приборного оборудования разгонного блока, завершены его электрические испытания, сообщили в "Роскосмосе"

18 ноября в госкорпорации сообщали, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками "Экспресс" перенесен с 6 на 12 декабря из-за проблем с разгонным блоком.

Договоры на создание двух новых спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" были подписаны между АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") и европейской компанией Thales Alenia Space Italia в августе 2019 года.

Спутники серии "Экспресс" изготавливаются по заказу российского оператора спутниковой связи ФГУП "Космическая связь" в интересах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Эти космические аппараты предназначены для обеспечения широкого спектра услуг связи и вещания на территории России, обеспечения фиксированной и подвижной связи, предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа в интернет.