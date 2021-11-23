Суд Петербурга прекратил дело о массовом отравлении сотрудников "Ленты"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении сотрудницы столовой ООО "Лента" Светланы Ягодки, возбужденное после вспышки кишечной инфекции среди работников организации в 2019 году, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Дело было прекращено "в связи с истечением сроков давности", говорится в сообщении.

Соответствующее ходатайство в судебном заседании заявила сама Ягодка, ее поддержал защитник. Следователь также просил суд о прекращении дела и назначении обвиняемой штрафа. Прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства.

Ягодка обвинялась в преступлении по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

По версии следствия, не позднее 1 ноября 2019 года она, являясь заведующей производством подразделения "Столовая" ООО "Лента", расположенного в Приморском районе Петербурга, не обеспечила соблюдение санитарных правил, что привело к созданию условий для возникновения инфекции и отравлению 109 сотрудников "Ленты".

После инцидента глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова сообщала журналистам, что причиной вспышки инфекции мог стать сотрудник столовой центрального офиса ООО "Лента", который скрыл заболевание.