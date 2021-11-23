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Суд Петербурга прекратил дело о массовом отравлении сотрудников "Ленты"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении сотрудницы столовой ООО "Лента" Светланы Ягодки, возбужденное после вспышки кишечной инфекции среди работников организации в 2019 году, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Дело было прекращено "в связи с истечением сроков давности", говорится в сообщении.

Соответствующее ходатайство в судебном заседании заявила сама Ягодка, ее поддержал защитник. Следователь также просил суд о прекращении дела и назначении обвиняемой штрафа. Прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства.

Ягодка обвинялась в преступлении по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

По версии следствия, не позднее 1 ноября 2019 года она, являясь заведующей производством подразделения "Столовая" ООО "Лента", расположенного в Приморском районе Петербурга, не обеспечила соблюдение санитарных правил, что привело к созданию условий для возникновения инфекции и отравлению 109 сотрудников "Ленты".

После инцидента глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова сообщала журналистам, что причиной вспышки инфекции мог стать сотрудник столовой центрального офиса ООО "Лента", который скрыл заболевание.

Петербург Лента

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