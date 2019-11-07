Число отравившихся сотрудников "Ленты" в Петербурге превысило 100 человек

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Свыше 100 сотрудников центрального офиса компании "Лента" в Петербурге обратились к врачам с жалобами на симптомы инфекционного заболевания по состоянию на четверг, сообщила пресс-служба компании.

Из более чем 100 пострадавших госпитализировано более 30 человек. Все сотрудники получают необходимую медицинскую помощь, состояние их здоровья стабильное. Инцидент локализован в центральном офисе компании и не затрагивает ее магазины, говорится в сообщении.

В среду, 6 ноября, управление Роспотребнадзора по Северной столице сообщало о 39 госпитализированных после массового отравления в офисе "Ленты" в Петербурге.

Во вторник, 5 ноября, ведомство передавало, что с 3 по 5 ноября кишечная инфекция была зарегистрирована в 55 случаях (53 - сотрудники центрального офиса ООО "Лента", один - работник пищеблока, один - родственник заболевшего сотрудника). На 5 ноября в больницу им. Боткина были госпитализированы 26 заболевших. У людей наблюдаются такие заболевания, как гастроэнтероколит, энтероколит, гастроэнтерит, энтерит.

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в столовой "Ленты", где питание организовано по типу "шведский стол". В отношении столовой компании составлен протокол о временном запрете деятельности с 5 ноября. Материалы дела об административном правонарушении оформляются для направления в суд для приостановления деятельности.

"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. На 30 сентября под управлением компании было 375 магазинов, в том числе 246 гипермаркетов и 129 супермаркетов.