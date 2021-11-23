Путин поздравил Радева с переизбранием на пост президента Болгарии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU -- Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Румену Радеву по случаю его переизбрания на пост президента республики Болгарии, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Уверенная победа на выборах свидетельствует о доверии к вам со стороны граждан Болгарии. Рассчитываю, что ваша деятельность на посту главы государства будет и впредь способствовать развитию конструктивного российско-болгарского взаимодействия", - отметил в поздравлении глава российского государства.

Накануне Болгарское национальное телевидение сообщало, что Центральная избирательная комиссия Болгарии подтвердила победу действующего президента страны Румена Радева во втором туре выборов главы государства.

ЦИК Болгарии сообщил, что на основании подсчета 100% избирательных протоколов за Радева отдали голоса 66,72% участников выборов. Он стал вторым болгарским президентом, добившимся переизбрания на второй срок. Ранее на второй срок переизбирали лишь президента Георгия Пырванова.

В паре с Радевым на пост вице-президента избрана Илияна Йотова.

Соперник Радева во втором туре Анастас Герджиков заручился поддержкой 31,8% избирателей.

Победа Радева, как отмечают СМИ, - хорошие новости для коалиции "Продолжаем перемены", которая ранее в ноябре победила на парламентских выборах и поддержала кандидатуру действующего президента. Коалиция "Продолжаем перемены" обеспечила себе большинство мест в новом составе Народного собрания. Всего в законодательный орган прошло семь партий и коалиций.

Парламентские выборы в Болгарии прошли уже третий раз за год. По итогам двух предыдущих выборов, в апреле и в июле, болгарским партиям не удалось создать жизнеспособную правящую коалицию. После переговоров представителям партии ГЕРБ бывшего премьера Бойко Борисова, Болгарской социалистической партии и трех популистских политических объединений не удалось прийти к согласию и сформировать правительство.

С мая 2021 года у власти в Софии находится переходное правительство, которое президент назначил вскоре после апрельских выборов.