Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Президент Болгарии Радев добился переизбрания

Президент Болгарии Радев добился переизбрания
Румен Радев общается с журналистами после победы на президентских выборах
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент Болгарии Румен Радев легко добился переизбрания во втором туре выборов, сообщает болгарский интернет-портал News.bg.

Опросы, проведенные на выходе с избирательных участков, показывают, что Радев получил от 64% до 68% голосов. Его соперник Анастас Герджиков получает чуть более 30%.

Как отмечают СМИ, победа Радева - хорошие новости для коалиции "Продолжаем перемены", которая ранее в ноябре победила на парламентских выборах и поддержала кандидатуру Радева.

В ходе предвыборной кампании Герджиков, как отмечается в сообщениях, обвинял соперника в чрезмерных симпатиях к России. Однако по словам аналитиков, Радев во время первого президентского срока показал, что такие обвинения голословны.

Болгария Румен Радев

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 21 ноября

В Польше обеспокоены риском наплыва нелегалов из Афганистана из-за его контактов с РФ

В Польше обеспокоены риском наплыва нелегалов из Афганистана из-за его контактов с РФ

Один человек погиб в результате стрельбы в Старом городе Иерусалима

Один человек погиб в результате стрельбы в Старом городе Иерусалима

Песков в свете подарка Эрдогану напомнил, что центр "тюркского мира" находится на Алтае

Песков в свете подарка Эрдогану напомнил, что центр "тюркского мира" находится на Алтае

Украинская разведка приготовилась к нападению России в январе-феврале 2022 года

Украинская разведка приготовилась к нападению России в январе-феврале 2022 года

Песков заявил, что Киев ищет способ вернуться к силовому решению в Донбассе

Польский премьер допустил закрытие границы с Белоруссией

Польский премьер допустил закрытие границы с Белоруссией

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 ноября

МИД КНР заявил о понижении уровня дипотношений с Литвой

Разведка США вновь предупредила о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину

Разведка США вновь предупредила о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });