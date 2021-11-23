Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

СКР возбудил дело по сообщениям о блокаднице, сделавшей себе операцию

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Следователи в Ленинградской области возбудили дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пожилой женщине, которая пережила блокаду Ленинграда, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления СКР.

Как сообщалось, накануне страдающая онкологией блокадница не дождалась медиков и в домашних условиях провела себе операцию, разрезав живот, чтобы облегчить свое состояние, вызванное осложнением болезни - асцитом (скоплением свободной жидкости в брюшной полости). Сейчас она находится в больнице в стабильном состоянии.

После доследственной проверки следователи возбудили уголовное по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Изъята медицинская документация, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

СКР Ленинградская область

Новости

Число случаев коронавируса в РФ снизилось на 14% за неделю

Шойгу заявил об активизации совместной с КНР боевой подготовки

Шойгу заявил об активизации совместной с КНР боевой подготовки
Пандемия коронавируса

В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых граждан

Минздрав предложил блокировать без суда сайты по продаже поддельных медицинских документов

Минздрав предложил блокировать без суда сайты по продаже поддельных медицинских документов

Ректора "Шанинки" Зуева перевели в медсанчасть при "Матросской тишине"

Ректора "Шанинки" Зуева перевели в медсанчасть при "Матросской тишине"
Нападения в школах и вузах

В Казани задержан подросток, планировавший нападение на образовательное учреждение

Венгрия и РФ договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Венгрия и РФ договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Лавров анонсировал адекватный ответ на рестрикции в отношении "Северного потока 2"

В Кремле заявили, что на Украину уже начало поступать оружие из стран НАТО

Пандемия коронавируса

Система QR-кодов на вход в Госдуму может заработать с 6 декабря

Система QR-кодов на вход в Госдуму может заработать с 6 декабря
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });