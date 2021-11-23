СКР возбудил дело по сообщениям о блокаднице, сделавшей себе операцию

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Следователи в Ленинградской области возбудили дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пожилой женщине, которая пережила блокаду Ленинграда, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления СКР.

Как сообщалось, накануне страдающая онкологией блокадница не дождалась медиков и в домашних условиях провела себе операцию, разрезав живот, чтобы облегчить свое состояние, вызванное осложнением болезни - асцитом (скоплением свободной жидкости в брюшной полости). Сейчас она находится в больнице в стабильном состоянии.

После доследственной проверки следователи возбудили уголовное по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Изъята медицинская документация, устанавливаются обстоятельства произошедшего.