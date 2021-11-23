Блокадница в Ленобласти сделала себе операцию дома, не дождавшись медиков

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Комитет по здравоохранению Ленинградской области начал проверку после инцидента с пережившей блокаду пожилой женщиной, которая самостоятельно сделала себе операцию, разрезав живот, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства.

"В настоящий момент пациентке оказывается вся необходимая помощь. Вопрос дальнейшего наблюдения будет решаться после улучшения состояния", - сказал собеседник агентства.

Накануне фельдшер скорой медицинской помощи Виктория Шутова поделилась в своем инстаграме историей о пожилой женщине, пережившей войну и блокаду, которая не дождалась медиков и в домашних условиях провела себе операцию (лапароцентез) с целью облегчить состояние, вызванное осложнением онкологии - асцитом (скоплением свободной жидкости в брюшной полости).

"При этом осложнении очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать (...) Она не смогла получить своевременную помощь", - уточнила Шутова.

Фельдшер добавила, что женщина не была уверена в исходе операции, поэтому написала предсмертную записку, в которой рассказала о своих действиях.

Сейчас она находится в больнице.