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Источник сообщил, что дорожных рабочих в Тюмени сбил сотрудник СКР

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Двух дорожных рабочих на дороге в Тюмени насмерть сбил на автомобиле сотрудник следственного управления СКР по Тюменской области, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

"Водитель BMW - сотрудник следственного управления регионального СКР", - сказал собеседник агентства.

У "Интерфакса" пока нет подтверждения этой информации из официальных источников.

Ранее сообщалось, что на объездной дороге в Тюмени в ночь на 24 ноября BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих.

По предварительным данным, водитель был пьян.

Тюмень

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