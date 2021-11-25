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Арестован сотрудник СК, насмерть сбивший двух дорожных рабочих в Тюмени

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени по ходатайству следствия арестовал сотрудника регионального управления Следственного комитета России, который насмерть сбил двух человек, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В РоссииПьяный водитель на BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих в ТюмениЧитать подробнее

По данным ведомства, он арестован по 23 января.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 ноября автомобиль BMW, за рулем которого был пьяный сотрудник регионального СУ СКР, на объездной дороге в Тюмени насмерть сбил двух дорожных рабочих.

В отношении водителя возбуждено дело по п."а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное в состостянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть двух человек), он уволен из органов СК по отрицательным мотивам.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело передано в производство Главного следственного управления.

Тюмень СКР

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