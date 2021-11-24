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В собственность РФ передали бесхозный рисунок Врубеля и репродукцию с его работы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд признал бесхозными и передал в собственность государства рисунок Михаила Врубеля и репродукцию с работы художника, находившиеся в Третьяковской галерее с 1995 года, сообщает Генпрокуратура РФ в среду.

Суд удовлетворил заявление прокуратуры в полном объеме.

Произведения имеют особое культурное значение и после вступления решения суда в законную силу будут включены в состав государственной части Музейного фонда РФ.

В Генпрокуратуре сообщили, что ранее столичные прокуроры провели проверку по обращению генерального директора Третьяковской галереи.

"Установлено, что в 1995 году в Государственную Третьяковскую галерею переданы для проведения экспертизы и дальнейшего временного хранения графические произведения – Врубель М.А. "Автопортрет" и "Мужской портрет" (репродукция с рисунка художника "Портрет врача Левицкого"). До настоящего времени рисунки находятся на хранении в музее, учтены в фонде временного хранения, о праве собственности на них не заявлялось, документы, подтверждающие принадлежность каким-либо лицам, отсутствуют", - рассказали в прокуратуре.

После установления этих фактов городской прокуратурой в Замоскворецкий суд было направлено исковое заявление о признании произведений "Автопортрет" (Врубель М.А.) и "Мужской портрет" "бесхозяйными" и передаче их в собственность РФ.

Михаил Врубель

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