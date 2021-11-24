Голикова заявила о неизбежности нового подъема COVID-заболеваемости

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новый подъем заболеваемости коронавирусом будет, он неизбежен.

"Нам нужно значимо снизить заболеваемость и достигнуть тех искомых показателей коллективного иммунитета, который мы себе обозначили для того, чтобы наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъем, а он будет, его, к сожалению, не избежали другие страны", - сказала Голикова на совещании президента с членами правительства РФ в среду.

Вице-премьер напомнила, что, "когда началась эта волна заболеваемости, мы стартовали с цифр 20 тысяч в сутки". "Сейчас у нас в сутки почти 35 тысяч (заболевших)", - отметила она.

"Для того, чтобы избежать нового подъема заболеваемости, мы по-прежнему должны соблюдать те ограничительные меры, которые совместно выработали. (...) Важно, чтобы мы все соблюдали соответствующую дисциплину и придерживались тех консолидированных решений, которые выработали", - добавила она.