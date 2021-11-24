В Красноярске смягчили меру пресечения фигуранту дела об афере с медоборудованием

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов бывшего исполнительного директора УСК "Сибиряк" Константина Егорова, который с мая этого года находился под арестом, срок которого истекал в конце января 2022 г.

Как сообщает пресс-служба суда, апелляционная инстанция пришла к выводу, что в отношении обвиняемого можно избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Суд учел, что расследование фактически завершено, все свидетели допрошены, таким образом Егоров не может воздействовать на свидетелей или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Согласно решению суда, Егорову до 29 января 2022 года запрещено покидать дом с 22:00 до 06:00 за исключением получения медпомощи. Также обвиняемый ограничен в переписке и не имеет права менять место жительства без разрешения следователя.

"Эта мера должна обеспечить интересы следствия при ознакомлении обвиняемого и его защитников с материалами уголовного дела, а также является достаточной гарантией того, что Егоров не скроется от органа предварительного следствия, а в последующем и от суда, в случае направления уголовного дела в суд для рассмотрения", - уточняется в пресс-релизе.

Как сообщалось, экс-исполнительного директора УСК "Сибиряк" (управляющая строительная компания, Красноярск) Константина Егорова задержали в апреле в Геленджике. Его подозревают в хищении более 100 млн рублей при поставке медоборудования в Красноярскую краевую больницу по госконтракту, заключенному в рамках реконструкции медучреждения к Универсиаде-2019. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).