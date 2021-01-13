Источник узнал повод для обысков в компании "Сибиряк"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело о хищениях около 113 млн рублей при поставках медицинского оборудования в Красноярскую краевую больницу строительной компанией "Сибиряк", сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Ранее источники сообщали, что в офисе "Сибиряка" и в кабинете главврача больницы 13 января начались обыски.

Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), сказал собеседник агентства и уточнил, что, по версии следствия, при поставке оборудование было заменено на более дешевое, не отвечающее требованиям контракта. Кроме того, Росздравнадзор заключил, что оно могло нести угрозу здоровью людей.

Также по данным источника агентства, обыски проходят и в доме гендиректора "Сибиряка" Константина Егорова.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями в связи с данной информацией.

В сентябре 2018 года компания "Сибиряк" получила подряд на 3,77 млрд рублей на реконструкцию Красноярской краевой клинической больницы. Еще один контракт с компанией предполагал поставку больнице медицинского оборудования на 582,3 млн рублей.

Финансировался проект из федерального и краевого бюджетов, в том числе в рамках подготовки к проведению в Красноярске Универсиады-2019.

ООО "УСК "Сибиряк" - один из крупных игроков на строительном рынке Красноярска. Компания занимается строительством жилья, социальных объектов и дорожной инфраструктуры. В 2018-2019 году "Сибиряк" исполнил ряд контрактов на строительство в городе спортивных сооружений и реконструкцию социальных объектов для Универсиады-2019.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцами ООО "УСК "Сибиряк" являются Владимир Егоров (75%) и Екатерина Кочеткова (25%). Чистая прибыль компании в 2019 году составила 90,5 млн рублей (почти в 3 раза меньше, чем в 2018 году) при выручке в 9,7 млрд рублей (снижение на 4%). В 2019 году компания заключила контракты на строительство объектов на общую сумму 6,15 млрд рублей, в 2020 году - на 8,46 млрд рублей.