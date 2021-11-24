Путин заявил, что иностранное ПО в любой момент может стать недоступным для госкомпаний

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о введении персональной ответственности глав госкомпаний за исполнение требований по переходу на отечественное ПО, заявив, что иностранный софт в любой момент может оказаться недоступен, и руководители должны это понимать.

Предложение о введении персональной ответственности глав госкомпаний за достижение показателей по доле закупки российского софта озвучил глава Минцифры Максут Шадаев.

"С вашими предложениями я полностью согласен, в том числе согласен и с необходимостью повышения ответственности руководителей госкомпаний", - сказал президент РФ на совещании с правительством в среду.

"Коллеги должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня по известным причинам (сейчас не будем говорить о грустном), может быть просто закрыто, и все они будут не готовы. А если они окажутся не готовы, то будут нести за это ответственность", - заявил Путин.