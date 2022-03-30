Иностранный софт в госкомпаниях РФ могут запретить с 2024 года

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В России с 2024 года возможно введение запрета на использование госкомпаниями и объектами критической инфраструктуры иностранного программного обеспечения (ПО), заявил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере IT-технологий, член оперштаба по мерам поддержки IT-отрасли при Минцифре Илья Массух.

"Госзаказчики то надеялись, что (бывший президент США Дональд - ИФ) Трамп придет, все наладится и не надо будет переходить на отечественное (ПО - ИФ). Потом вышла директива правительства прямая, с указанием переходить на отечественное до 2024 года (...). В какое-то обозримое время, я думаю, это месяц или два, выйдет указание президента всем госкомпаниям, объектам критической инфраструктуры, прекратить с 2024 года использование зарубежных IT-продуктов. Не только прекратить закупки, а прекратить использовать", - сказал он в среду на круглом столе, посвященном развитию кадрового потенциала отрасли информационных технологий и мерам поддержки IT-специалистов в современных экономических реалиях.

Массух призвал российские госкомпании уже сейчас отказаться от закупок иностранного ПО, "тем более его вам не продают", и перепрофилировать внутренние ресурсы на прекращение его использования. По его словам, по всем классам ПО есть "достойные отечественные аналоги". "У нас самодостаточная IT-отрасль, мало зависящая от каких-то поставок и технологий", - отметил он.