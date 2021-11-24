Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Астраханские власти констатировали проблемы с щучьей икрой из-за разгула браконьерства

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость килограмма традиционного астраханского деликатеса - щучьей икры - возросла из-за истребления биозапасов этой рыбы теневым ловом, заявил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев.

Он отметил, что на рынках продается щучья икра этого года, но она очень мелкозернистая. "Это не что иное, как браконьерская история", - сказал Пашаев в ходе видеоконференции.

Министр отвечал на вопрос о том, почему стоимость щучьей икры сейчас достигает 2,5-2,7 тыс. рублей за килограмм, тогда как недавно ее можно было купить за 1-1,5 тыс. рублей.

"Эти вопросы мы ставим перед правоохранительными органами и очень обеспокоены тем, что творится у нас на рынках. 10 декабря закончится путина, но свежая рыба с прилавков никуда не денется. Если рыбу нельзя добыть официально, откуда она берется на рынках? Это практически открытая продажа браконьерской рыбы", - добавил министр.

Астраханская область

Новости по теме

Новости

Росздравнадзор сообщил, что в регионах РФ нет дефицита лекарств от COVID и гриппа

В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию для студентов и пожилых граждан

Инспекция ВОЗ в рамках процедуры признания "Спутника V" ожидается в декабре

Пандемия коронавируса

Гинцбург сообщил, что назальная прививка даст Путину дополнительную защиту от COVID

Гинцбург сообщил, что назальная прививка даст Путину дополнительную защиту от COVID

Путин заявил, что иностранное ПО в любой момент может стать недоступным для госкомпаний

Фильм с осужденным актером Ефремовым выиграл на конкурсе "Преступление и наказание"

Фильм с осужденным актером Ефремовым выиграл на конкурсе "Преступление и наказание"

Ракета "Союз" с модулем "Причал" стартовала к МКС с Байконура

Пандемия коронавируса

Все фракции Думы обсудят инициативу о QR-кодах с представителями кабмина

Путин поддержал идею продлить до года действие сертификатов для переболевших COVID

Пандемия коронавируса

Путин принял участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });