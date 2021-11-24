Астраханские власти констатировали проблемы с щучьей икрой из-за разгула браконьерства

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость килограмма традиционного астраханского деликатеса - щучьей икры - возросла из-за истребления биозапасов этой рыбы теневым ловом, заявил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев.

Он отметил, что на рынках продается щучья икра этого года, но она очень мелкозернистая. "Это не что иное, как браконьерская история", - сказал Пашаев в ходе видеоконференции.

Министр отвечал на вопрос о том, почему стоимость щучьей икры сейчас достигает 2,5-2,7 тыс. рублей за килограмм, тогда как недавно ее можно было купить за 1-1,5 тыс. рублей.

"Эти вопросы мы ставим перед правоохранительными органами и очень обеспокоены тем, что творится у нас на рынках. 10 декабря закончится путина, но свежая рыба с прилавков никуда не денется. Если рыбу нельзя добыть официально, откуда она берется на рынках? Это практически открытая продажа браконьерской рыбы", - добавил министр.