Астраханские власти обещали запретить вылов воблы при снижении ее запасов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Мораторий на промышленный лов воблы в Астраханской области может быть введен при падении ее запасов ниже 20 тыс. тонн, сообщил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев в среду.

В ходе видеоконференции он подчеркнул, что ситуация по этой рыбе тревожная.

Он добавил, что считает целесообразным разработать методику искусственного воспроизводства воблы.

"Сейчас в уловах (астраханских промрыбаков - ИФ) преобладают лещ и сазан. Это результат работы науки по искусственному воспроизведу этих видов. Весной с наукой будем отрабатывать (проект по искусственному воспроизводству воблы - ИФ). Пока запрета не будет, но ситуация по вобле достаточно тревожная", - добавил министр.

Ранее со ссылкой на Волжско-Каспийский филиал ФГБНУ "ВНИРО" (КаспНИРХ) сообщалось, что мораторий на промышленный лов воблы предложен как один из способов сохранения популяции этой рыбы в Волге. С начала 2000-х годов запасы воблы уменьшились более чем в два раза. Уловы рыбы за этот период снизились в шесть раз, а за весь период наблюдений - более чем в 100 раз. Сформирована рабочая группа по подготовке предложений по сохранению популяции. Предлагались самые крайние меры - в том числе, мораторий на промышленный вылов воблы сроком не менее пяти лет.

Вобла - промысловая рыба, которую в России можно поймать только в Астраханской области. Бренд "Астраханская вобла" зарегистрирован Роспатентом и считается визитной карточкой региона так же, как черная икра и арбузы.