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Более 1,1 тыс. афганских студентов вузов РФ могут вернуться в Россию для обучения

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования в РФ направило в российский МИД более 1,1 тыс. ходатайств об оказании визовой поддержки студентам из Афганистана, на сегодняшний день оформлено более 800 вывозных документов, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Минобрнауки России на сегодня направило в Консульский департамент МИД России 1 180 ходатайств об оказании визовой поддержки студентам из Афганистана. В настоящее время в Посольстве России в Кабуле студентам оформлено 855 виз. Процесс оформления документов продолжается", - сообщили в ведомстве в среду.

Там уточнили, что вывоз студентов будет организован в несколько этапов, но точные даты спецрейсов пока не определены.

"В настоящее время нет информации по конкретным датам таких спецрейсов, организуемых Россией (...) Первым этапом планируется организовать въезд в Россию 342 афганских студентов, имеющих действующие российские визы", - добавили в Минобрнауки.

В ведомстве также сообщили, что из 342 студентов 218 будут проходить обучение в Москве и Московской области: в РУДН, МАДИ, НИЯУ "МИФИ", МГТУ "СТАНКИН", РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева и других вузах. 124 студента будут обучаться в субъектах страны - в Казанском федеральном университете, Уральском федеральном университете имени первого президента России Б.Н. Ельцина, Томском государственном университете, Алтайском государственном университете, Санкт-Петербургском политехническом университете и в других.

Списки студентов из Афганистана на включение в спецрейсы формируются Минобрнауки совместно с посольством России в Афганистане, по мере фактически выданных диппредставительством виз. "При этом на первоначальном этапе визы оформлялись студентам, зачисленным на подготовительный факультет и первый курс", - добавили в ведомстве.

Минобрнауки Афганистан

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