МВД РФ решило помочь оформить визы афганским студентам и курсантам

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В МВД России готовы оказать помощь в оформлении виз находящимся в стране 1,6 тыс. студентов из Афганистана, сообщили в пресс-центре ведомства.

"В настоящее время на территории Российской Федерации находится более 1,6 тысяч граждан Исламской Республики Афганистан, которые проходят обучение в российских высших учебных заведениях. С учетом сложившейся обстановки в Афганистане с российской стороны при необходимости будет оказана визовая поддержка афганским студентам и курсантам, находящимся на территории РФ", - сказали в МВД России.

При этом в министерстве напомнили, что другие категории находящихся в России граждан Афганистана в случае необходимости могут до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальный орган МВД для урегулирования своего правового статуса на территории страны.

"В настоящее время осуществляется мониторинг дальнейшего развития ситуации как на территории Афганистана, так и в сопредельных с ним странах", - заявили в пресс-центре.