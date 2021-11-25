Рогозин предложил назвать один из модулей новой орбитальной станции "Крымом"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Модули новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) будут названы в честь регионов России, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

""Наука" еще в июле пристыковалась к МКС. У РОСС будут другие модули. Я хочу их назвать "Крымом", "Калининградом", "Сахалином", "Сибирью", "Уралом", "Арктикой", "Курилами", "Кавказом", "Большой Волгой", "Золотым Кольцом" и т.п.", - написал Рогозин в твиттере.

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта Международной космической станции (МКС), и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Рогозин заявлял ранее, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс, и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

Сообщалось также, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035 году.

31 июля научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил создание новой российской орбитальной станции.

Завершение эксплуатации МКС запланировано на 2028 год, к этому времени "Роскосмос" должен запустить в работу новую российскую орбитальную станцию.