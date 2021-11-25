Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Уволенные за отсутствие прививки подали в суд на удмуртское предприятие ОПК

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В суды Удмуртии поступили иски от отстраненных от работы за непрохождение вакцинации сотрудников АО "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг" к предприятию и региональному управлению Роспотребнадзора.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе судейского сообщества республики, в Октябрьский районный суд Ижевска поступило исковое заявление от 11 работников.

Истцы требуют признать незаконными приказы об отстранении их от работы без сохранения зарплаты до предоставления сертификата о вакцинации от коронавируса или медотвода. Люди также намерены взыскать с предприятия среднюю зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей каждому.

На предприятии "Интерфаксу" не стали комментировать ситуацию.

В пресс-службе судейского сообщества добавили, что десять сотрудников "Аксиона" также направили исковое заявление к главному государственному санитарному врачу по Удмуртии Наталье Матюшиной о признании недействующим подпункта 1.2. п. 1 ее постановления №2 от 5 октября текущего года.

Из картотеки судебного делопроизводства следует, что истцами выступили десять из одиннадцати женщин, подавших в суд на "Аксион".

Ранее управление Роспотребнадзора по Удмуртии постановило обеспечить обязательную вакцинацию не менее 80% сотрудников ряда сфер деятельности, в том числе работников промпредприятий.

АО "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг" - многопрофильное приборостроительное предприятие ОПК.

Удмуртия

Новости

Для пожилых россиян, пострадавших от жестокого обращения, могут открыть горячую линию

Для пожилых россиян, пострадавших от жестокого обращения, могут открыть горячую линию

Погибшие есть среди 48 горняков, остающихся в аварийной шахте в Кузбассе

Погибшие есть среди 48 горняков, остающихся в аварийной шахте в Кузбассе

После ЧП на шахте в Кузбассе возбудили уголовное дело

48 горняков остаются в аварийной шахте в Кузбассе

Вакцина для подростков "Спутник М" вызвала иммунный ответ у всех добровольцев

Один человек погиб в результате ЧП на шахте в Кузбассе

Один человек погиб в результате ЧП на шахте в Кузбассе

Пять человек находятся в тяжелом состоянии после ЧП на шахте в Кузбассе

Местонахождение 49 человек из 285 неизвестно после ЧП на шахте в Кузбассе

При задымлении в кузбасской шахте пострадали 40 человек

Пожар в кемеровской шахте начался со взрыва в вентиляции

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });