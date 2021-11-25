Уволенные за отсутствие прививки подали в суд на удмуртское предприятие ОПК

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В суды Удмуртии поступили иски от отстраненных от работы за непрохождение вакцинации сотрудников АО "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг" к предприятию и региональному управлению Роспотребнадзора.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе судейского сообщества республики, в Октябрьский районный суд Ижевска поступило исковое заявление от 11 работников.

Истцы требуют признать незаконными приказы об отстранении их от работы без сохранения зарплаты до предоставления сертификата о вакцинации от коронавируса или медотвода. Люди также намерены взыскать с предприятия среднюю зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей каждому.

На предприятии "Интерфаксу" не стали комментировать ситуацию.

В пресс-службе судейского сообщества добавили, что десять сотрудников "Аксиона" также направили исковое заявление к главному государственному санитарному врачу по Удмуртии Наталье Матюшиной о признании недействующим подпункта 1.2. п. 1 ее постановления №2 от 5 октября текущего года.

Из картотеки судебного делопроизводства следует, что истцами выступили десять из одиннадцати женщин, подавших в суд на "Аксион".

Ранее управление Роспотребнадзора по Удмуртии постановило обеспечить обязательную вакцинацию не менее 80% сотрудников ряда сфер деятельности, в том числе работников промпредприятий.

АО "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг" - многопрофильное приборостроительное предприятие ОПК.