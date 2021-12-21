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Новгородский университет отстранил 53 непривитых сотрудников

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Новгородский государственный университет, где с 15 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса, отстранил от работы 53 сотрудников, которые не привились и у которых нет медицинского отвода от прививки. Об этом сообщили в пресс-центре вуза.

Среди отстраненных примерно поровну преподавателей и административных работников. Им разрешат вернуться к работе, когда они привьются или когда улучшится эпидемическая обстановка в регионе, сказали в вузе.

В университете с 18 октября переводятся на дистант сотрудники, у которых нет прививки, справки о перенесенной коронавирусной инфекции или медицинском отводе. Дистанционно им разрешали работать до 15 декабря. После этой даты начались отстранения сотрудников без иммунитета.

Университет - крупнейший вуз Новгородской области. В его институтах и колледжах учатся больше 12 тысяч студентов и работают около 2500 человек.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 21 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Новгород коронавирус

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