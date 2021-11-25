"Роснефть" начала строительство нефтетранспортной системы "Восток Ойл"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "Роснефть" завершает комплексные инженерные изыскания и приступает к строительству объектов системы транспорта нефти проекта "Восток Ойл". Нефтепровод соединит месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров со строящимся нефтеналивным терминалом порта "Бухта Север". Общая протяженность нефтепроводной системы составит около 770 км, также будет построено семь нефтеперекачивающих станций (НПС), говорится в пресс-релизе "Роснефти".

Для создания нефтепроводной системы нового проекта будут реконструированы действующие объекты транспортировки нефти Ванкорского кластера и построены новые на Таймырском полуострове. В настоящее время уже определены границы нового трубопровода, его маршрут, расположение капитальных объектов строительства, разработаны и утверждены необходимые конструктивные и технологические решения.

На первом этапе планируется реконструкция головной нефтеперекачивающей станции Ванкора, а также организация реверсного движения по действующему межпромысловому нефтепроводу "Сузун-Ванкор" протяженностью около 100 км. Помимо этого, для увеличения пропускной способности между Ванкорским и Сузунским месторождениями до 18 млн тонн нефти в год построят новый нефтепровод "Ванкор-Сузун" протяженностью 85 км и новую НПС.

Для приема и хранения нефти в порту "Бухта Север" будет построен резервуарный парк, из которого товарную нефть будут перегружать на танкеры высокого ледового класса Arc7 – для транспортировки по Северному морскому пути на европейские и азиатские рынки.

Как сообщалось, "Роснефть" в 2020 году приступила к масштабному освоению месторождений на Таймыре в рамках реализации проекта "Восток Ойл". В проект входят активы НК на севере Красноярского края - 52 лицензионных участка, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые месторождения - Пайяхское (с запасами более 1 млрд тонн нефти) и Западно-Иркинское (0,5 млрд тонн нефти).

Проект "Восток Ойл" является одним из основных для "Роснефти" в настоящее время. Потенциал добычи жидких углеводородов может составить 115 млн тонн в год. "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгрузить с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути. Ожидается, что проект в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти в год, в рамках второй - до 100 млн тонн.