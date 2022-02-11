Проект "Восток Ойл" в 2021 г. стал лидером по динамике роста инвестиций "Роснефти"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Проект "Роснефти" "Восток Ойл" в 2021 году стал лидером по динамике роста инвестиций среди других предприятий компании.

Как следует из отчета МСФО "Роснефти", финансирование капитальных затрат и затраты на приобретение лицензий по "Восток Ойлу", включая Ванкорские проекты, в прошлом году составило 231 млрд руб., что в 3,6 раза больше, чем годом ранее.

При этом лидером по капвложениям является крупнейшее дочернее общество "Роснефти" - "Юганскнефтегаз" - 278 млрд руб., что в 1,7 раз больше уровня 2020 года.

Замыкает тройку "Самотлорнефтегаз" с объемом 90 млрд руб. по сравнению с 67 млрд руб. в 2020 году.

Среди НПЗ наибольший объем средств в прошлом году был освоен Новокуйбышевским НПЗ - 6 млрд руб., как и годом ранее.

Как сообщалось, капзатраты "Роснефти" в 2021 году превысили 1 трлн руб., что на 33,6% выше 2020 года.

"Роснефть" в 2020 году приступила к масштабному освоению месторождений на Таймыре в рамках реализации проекта "Восток Ойл". В проект входят активы НК на севере Красноярского края - 52 лицензионных участка, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые месторождения - Пайяхское (с запасами более 1 млрд тонн нефти) и Западно-Иркинское (0,5 млрд тонн нефти).

Потенциал добычи жидких углеводородов может составить 115 млн тонн в год. "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгрузить с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути. Ожидается, что проект в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти в год, в рамках второй - до 100 млн тонн. Отгрузка углеводородов предполагается из строящегося порта "Бухта Север".