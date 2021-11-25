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В Петербурге перенесли дату введения QR-кодов для общепита на 27 декабря

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Власти Петербурга решили перенести дату введения QR-кодов для ресторанов, кафе и баров на 27 декабря. Об этом сообщил в своем телеграмме вице-губернатор Борис Пиотровский, сославшись на изменения постановления городского правительства №121 об антикоронавирусных ограничениях. Согласно новым поправкам в это постановление, все антикоронавирусные ограничения в городе продлеваются до 31 января.

"27 декабря – новая дата введения QR-кодов для посещения заведений общепита и розничной торговли", - говорится в сообщении.

Ранее QR-коды для посещения предприятий общепита планировалось ввести 1 декабря.

В свою очередь, в пресс-службе администрации губернатора Петербурга сообщили, что "для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря переносится срок введения условий о доступе на их территорию только посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод".

В пресс-службе отметили, что условие о необходимости предъявления гражданами, имеющими медицинский отвод, отрицательного ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до предъявления, сохраняется.

Аналогичные изменения вносятся также в отношении всех объектов и мероприятий, для которых уже действует условие о допуске исключительно посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод, отметили в городской администрации.

Изменения в постановление городского правительства №121 об антикоронавирусных ограничениях внес губернатор Александр Беглов.

В пресс-службе уточнили, что изменения внесены на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу.

С 27 декабря в гостиницы смогут заселяться исключительно граждане, завершившие вакцинацию, перенесшие заболевание либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до заселения.

При этом гражданам, заселившимся на основании отрицательного ПЦР-теста, необходимо будет каждые 72 часа после заселения предъявлять новый отрицательный ПЦР-тест, уточнили в городской администрации.

С 27 декабря граждане, проживающие в гостиницах, не переболевшие или не прошедшие вакцинацию, смогут питаться в ресторанах при гостиницах, объяснили в пресс-службе.

Губернатор Александр Беглов объяснил причины изменения антикоронавирусных ограничений.

"В первую очередь это связано с тем что обстановка улучшается и большое количество жителей нашего города приняли решение вакцинироваться", - цитирует главу города телеканал "78".

В городской администрации сообщили, что исполнительным органам поручено подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений, в том числе связанных с деятельностью объектов, предназначенных для развлечения и досуга, объектов общественного питания, розничной торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок.

Предложения должны быть представлены губернатору.

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