Власти Санкт-Петербурга запланировали привить 80% жителей города к середине января

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Уровень коллективного иммунитета в 80% привитых планируется достичь в Петербурге к 15 января, сообщил в четверг губернатор Александр Беглов.

"Мы приближаемся к коллективному иммунитету. По нормативам Минздрава мы должны привить 80% жителей, а сейчас привито 67%. Если быть реалистами, к 15 января мы планируем это сделать (вакцинировать 80% - ИФ)", - сказал губернатор в эфире городского телеканала "78".

Беглов напомнил, что прививочные пункты города могут принимать по 40 тысяч человек в сутки.

Ранее комитет по здравоохранению сообщил, что в начале этой недели прививались в среднем по 35 тысяч человек в сутки.

"Очень важно сохранить высокие темпы в декабре, чтобы город мог встретить Новый год в спокойной обстановке. Сейчас курс вакцинации закончили 2,1 млн человек. Наш безусловный ориентир - 3,5 млн привитых петербуржцев (норматив Минздрава - ИФ)", - сообщил в телеэфире Александр Беглов.

По данным городского правительства на начало июня этого года, в Петербурге проживает 5 385 800 человек. Таким образом, исходя из цели властей привить 80% жителей, в городе необходимо вакцинировать 4 309 000 жителей.

Беглов отметил, что ноябрьский локдаун в Петербурге доказал свою эффективность.

"Мы ставили перед собой несколько задач: разорвать цепочки заражений, не допустить завоза в Петербург новых случаев инфекции из других регионов России и мира, остановить перевод стационаров в "красную зону", чтобы максимально сохранить объемы плановой медицинской помощи, предоставить время и возможность привиться тем, кто еще этого не сделал, и увеличить темпы вакцинации. Осеннюю волну коронавируса удалось стабилизировать", - сказал губернатор.

Ранее в четверг Беглов объявил о переносе срока действия QR-кодов в ресторанах, кафе, барах, клубах, непродовольственных магазинах и торговых центрах с 1 на 27 декабря.

В телеэфире губернатор предупредил, что возможно и ужесточение антикоронавирусных ограничений.

"Мы действуем по формуле "здесь и сейчас". Сегодня ситуация позволяет с 27 декабря вводить ограничения, которые мы планировали с 1 декабря. Если обстановка ухудшается, то вводятся дополнительные ограничения. Если ситуация будет ухудшаться, примем другие меры", - отметил Беглов.

В городской администрации сообщили, что исполнительным органам поручено подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений, в том числе связанных с деятельностью объектов, предназначенных для развлечения и досуга, объектов общественного питания, розничной торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок.

Предложения должны быть представлены губернатору.