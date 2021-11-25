Работу детских садов Элисты и района Калмыкии приостановили из-за вспышки ОРВИ у детей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о переводе на дистанционный режим всех школ и приостановке работы всех детских садов в Элисте и Целинном районе Калмыкии.

"Дорогие земляки, в последние дни увеличилось количество обращений школьников с признаками ОРВИ. Обсудил ситуацию с Главным санитарным врачом России Анной Юрьевной Поповой – пригласили группу специалистов в наш регион. Также приняли решение перевести на дистанционное обучение все школы и приостановить работу всех детских садов в Элисте и Целинном районе Калмыкии", - написал Хасиков в своем аккаунте в инстаграме.

Он также обратился к работодателям с просьбой предоставить возможность работать из дома работникам, которым не с кем оставить детей.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора по поручению главы ведомства Анны Поповой выедут в Калмыкию, где в четверг зафиксировали вспышку ОРВИ у более 1,3 тыс. детей разного возраста.