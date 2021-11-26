У 79 из 200 заболевших детей в Калмыкии выявлен вирус гонконгского гриппа

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор исследовал пробы больных в Калмыкии, где диагностировано ОРВИ у более 1,3 тыс. детей разного возраста, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия" исследовал более 200 проб от больных детей, из них в 79 пробах определен РНК вируса гриппа А, большинство проб относятся к гриппу A(H3N2)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе по поручению главы Роспотребнадзора Анны Поповой продолжают работу эксперты научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора.

Как сообщалось, в четверг работа всех детских садов Элисты и одного из районов Калмыкии приостановлена из-за вспышки ОРВИ у детей. Попова поручила специалистам Роспотребнадзора выехать в регион.

По данным Роспотребнадзора, гонконгский грипп – это острое респираторное заболевание, вызываемое серотипом H3N2 вируса гриппа А. Инфекция локализуется в полости носа и ротоглотки, поражая слизистую, что выявляется по симптомам, которые часто проявляются при воспалительных процессах. Особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие. Симптомы (температура выше 39 градусов, сухой кашель, заложенность горла, головная боль, ломота во всем теле) начинают проявляться уже через один-два дня после заражения.