Госинспекторы спасли водолаза в морском заповеднике в Приморье

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Государственные инспекторы спасли замерзающего в море водолаза на территории Дальневосточного морского заповеднике в Приморье, сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

"Мужчина в полном водолазном снаряжении в море был обнаружен на восточном участке Дальневосточного морского заповедника (под управлением ФГБУ "Земля леопарда") в сумерках перед наступлением темноты. Он привлёк внимание инспекторов громким криком, а когда его подняли на борт, пояснил, что в акваторию заповедника его принесло течением", - говорится в сообщении.

Мужчину в водолазном снаряжении обнаружили у необитаемого острова Де-Ливрон. В воде он провел около четырех часов при минусовой температуре воздуха. Предполагается, что его высадили с браконьерского катера во время незаконной добычи морепродуктов.

Как раз перед встречей с замерзающим водолазом государственные инспекторы видели в окрестностях заповедника огни катера. При приближении судно скрылось с глаз.

"Это дало возможность предположить, что в действительности водолаз был высажен в заповеднике для добычи морепродуктов, но по некой причине не был поднят обратно на борт в условленное время. Позже браконьеры на катере, вероятно, пытались отыскать водолаза, но были спугнуты инспекторами заповедника", - добавили в пресс-службе.

Водолаза доставили в теплое помещение, оказали доврачебную помощь. Позже его отвезли к месту жительства в поселок Славянка. Также в отношении водолаза составили протокол о нарушении режима заповедника.