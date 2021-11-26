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В Приамурье систему QR-кодов распространили на строймагазины и административные центры

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Власти Амурской области расширили список категорий мест, где будет действовать система QR-кодов, дополнив его строительными магазинами и административными центрами, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"С 15 декабря на территории Благовещенска посетить ряд крупных строительных магазинов, управление социальной защиты населения по Благовещенску и Благовещенскому району и ряд административно-деловых центров можно будет при наличии QR-кода, действующего ПЦР-теста либо бумажного сертификата о вакцинации", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе заседания оперативного штаба в пятницу принято решение перенести с 1 на 15 декабря начало работы системы QR-кодов в банках и микрофинансовых организациях.

С 1 декабря наличии QR-кода, действующего ПЦР-теста или бумажного сертификата о вакцинации теперь будет необходим при посещении торговых центров, музеев, библиотек, кинотеатров, спортзалов и других заведений на территории Бурейского муниципального района.

Как сообщалось, Амурская область стала первым регионом на Дальнем Востоке, где власти приняли решение ввести систему проверки QR-кодов. С 18 октября ее распространили и на общепит, а с 1 ноября - на все спортивные клубы, фитнес-центры, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и другие объекты массового скопления людей в Благовещенске. С 15 ноября QR-коды требуются при посещении парикмахерских и салонов красоты, массажных салонов, соляриев. В ноябре проверка кодов была распространена и на другие крупные города Приамурья.

Амурская область

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