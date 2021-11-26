Систему QR-кодов расширят в Псковской области на сауны, куда "переехали" корпоративы

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Власти Псковской области распространят систему QR-кодов на бани и сауны в период с 20 декабря по 9 января, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в пятницу на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

"Мы предлагаем расширить систему QR-кодов на бани и сауны в период с 20 декабря по 9 января. Проводя контрольные мероприятия, мы, к сожалению, увидели, что в частные бани и сауны переехали корпоративы, которые запрещено проводить в общепите. Это создает новые риски распространения заболеваемости", - сказал глава региона.

После новогодних праздников эту меру отменят, добавил он.

В целом, по словам губернатора, эпидемиологическая ситуация в Псковской области постепенно улучшается.

"Сегодня с осторожностью можно отметить, что ситуация в регионе постепенно улучшается. Спустя почти три месяца непрерывного роста мы вышли на снижение заболеваемости. На прошлой неделе оно составило 5%, а с начала этой - порядка 10%", - сказал Ведерников.

Как отметил глава региона, часть перепрофилированных под лечение больных с коронавирусом коек начали переводить в штатный режим. Так, инфицированных пациентов перестали госпитализировать в Новосокольническую и Порховскую межрайонные больницы.

Как сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук на заседании оперативного штаба, Псковская область находится на восьмом месте в России по заболеваемости коронавирусом.

"Среди регионов Северо-Западного федерального округа Псковская область по уровню заболеваемости занимает четвертое место. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на вчерашний день составлял 39 при общероссийском 23,6", - сказал он, отметив, что "ситуация оценивается как напряженная, но при этом в регионе наблюдается снижение заболеваемости".

"Есть все шансы встретить новогодние праздники без дополнительных ограничений", - добавил губернатор и предложил внести коррективы в региональные ограничительные меры.

Так, решено увеличить наполняемость кинотеатров и театров с 50 до 70% при сохранении системы допуска по QR-кодам. А также привести к единообразию перечень необходимых документов для заселения в гостиницы, для допуска в общепит и другие сферы.