Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Свердловскую прокуратуру попросили провести проверку после митинга против QR-кодов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Совет ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) и Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области обратились в облпрокуратуру с просьбой провести проверку после митинга противников режима QR-кодов в Екатеринбурге.

Копии документов имеются в распоряжении "Интерфакса".

Так, в своем обращении к прокурору региона Борису Крылову Совет ветеранов указывает, что митинг против QR-кодов прошел в Екатеринбурге 13 ноября. На плакатах и в лозунгах участники использовали фашистскую символику и приравнивали действующий режим к фашизму.

"Мы считаем использование таковой символики и подобные лозунги недопустимыми и нарушающими законы России. Такими выражениями митингующие приравнивают действия властей по сохранению здоровья населения и противодействию COVID-19 к действиям гитлеровской Германии, что совершенно недопустимо. По нашему мнению, подобные действия необходимо рассматривать как реабилитацию нацизма, за которую в Уголовном кодексе предусмотрено наказание (...) Мы просим провести проверку в связи с данным обращением, установить лиц, причастных к данным событиям и принять соответствующее решение", - говорится в письме.

Кроме того, Совет ветеранов УДТК указывает на "подстрекательство к нарушению закона и возбуждение вражды к людям", сделавшим прививки и получившим QR-код. "В действиях граждан-участников массовой акции видны призывы к гражданам подвергать свое здоровье опасности, не выполнять установленные предписания органов власти", - пишут ветераны.

Ассоциация медиков в своем письме также указывает на то, что в ходе данного мероприятия были нарушены действующее законодательство и "конституционно значимые основы мирного сосуществования многонационального народа".

"Группа неустановленных лиц в составе более 10 человек, действуя умышленно, нарушили общественный порядок и выразили явное неуважение в общим конституционно значимым ценностям, памяти и истории о чудовищных событиях и действиях нацистской Германии. Некоторые участники публичного мероприятия сравнивали себя с узниками фашистских лагерей", - говорится в обращении Ассоциации.

В своем письме медики подчеркивают, что считают недопустимым и противоправным использование образ жертв Холокоста "для достижения своих политических целей".

"Прошу: провести проверку по изложенным выше обстоятельствам; возбудить дело об административном правонарушении и привлечь виновных лиц к установленной ответственности", - резюмировали свое обращение в Ассоциации.

Ранее использование фашистской риторики при обсуждении QR-кодов осудила Екатеринбургская еврейская община. "Мы категорически не согласны с позицией протестующих, которые считают возможным использовать образ жертв Холокоста для достижения своих политических целей. Недопустимо сравнивать меры, направленные на защиту населения, с действиями нацистов", - говорится в обращении главного раввина Екатеринбурга и Свердловской области Зелига Ашкенази.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

20
Самодельные гирлянды с пустыми флаконами от вакцин украшают зоны ожидания и кабинеты вакцинации в немецком Штоккельсдорфе23 ноября. Жители Татарстана не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе.22 ноября. Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19.20 ноября. В Ухани более 600 тысяч детей в возрасте от 3 до 11 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19.18 ноября. Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-19.17 ноября. Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений.16 ноября. В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
Самодельные гирлянды с пустыми флаконами от вакцин украшают зоны ожидания и кабинеты вакцинации в немецком Штоккельсдорфе
Екатеринбург Свердловская область Коронавирус

Новости

У 79 из 200 заболевших детей в Калмыкии выявлен вирус гонконгского гриппа

Глава ответственного за QR-коды думского комитета заявил, что поддерживает законопроект

Пандемия коронавируса

РФПИ заявил, что "Спутник V" можно быстро адаптировать под новый вариант COVID

На шахте "Листвяжной" живым обнаружен медик-горноспасатель

Экс-депутат Госдумы Сопчук объявлен в международный розыск

Расследовать гибель людей на шахте в Кузбассе будет центральный аппарат СКР

В России за сутки выявили 34 690 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 34 690 новых случаев COVID-19

В шахте "Листвяжная" найден выживший

В шахте "Листвяжная" найден выживший

Двух боевиков ликвидировали в ходе перестрелки в Карачаево-Черкесии

"Роскосмос" передал правоохранительным органам данные о появлении отверстия в "Союзе"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });