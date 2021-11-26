Свердловскую прокуратуру попросили провести проверку после митинга против QR-кодов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Совет ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) и Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области обратились в облпрокуратуру с просьбой провести проверку после митинга противников режима QR-кодов в Екатеринбурге.

Копии документов имеются в распоряжении "Интерфакса".

Так, в своем обращении к прокурору региона Борису Крылову Совет ветеранов указывает, что митинг против QR-кодов прошел в Екатеринбурге 13 ноября. На плакатах и в лозунгах участники использовали фашистскую символику и приравнивали действующий режим к фашизму.

"Мы считаем использование таковой символики и подобные лозунги недопустимыми и нарушающими законы России. Такими выражениями митингующие приравнивают действия властей по сохранению здоровья населения и противодействию COVID-19 к действиям гитлеровской Германии, что совершенно недопустимо. По нашему мнению, подобные действия необходимо рассматривать как реабилитацию нацизма, за которую в Уголовном кодексе предусмотрено наказание (...) Мы просим провести проверку в связи с данным обращением, установить лиц, причастных к данным событиям и принять соответствующее решение", - говорится в письме.

Кроме того, Совет ветеранов УДТК указывает на "подстрекательство к нарушению закона и возбуждение вражды к людям", сделавшим прививки и получившим QR-код. "В действиях граждан-участников массовой акции видны призывы к гражданам подвергать свое здоровье опасности, не выполнять установленные предписания органов власти", - пишут ветераны.

Ассоциация медиков в своем письме также указывает на то, что в ходе данного мероприятия были нарушены действующее законодательство и "конституционно значимые основы мирного сосуществования многонационального народа".

"Группа неустановленных лиц в составе более 10 человек, действуя умышленно, нарушили общественный порядок и выразили явное неуважение в общим конституционно значимым ценностям, памяти и истории о чудовищных событиях и действиях нацистской Германии. Некоторые участники публичного мероприятия сравнивали себя с узниками фашистских лагерей", - говорится в обращении Ассоциации.

В своем письме медики подчеркивают, что считают недопустимым и противоправным использование образ жертв Холокоста "для достижения своих политических целей".

"Прошу: провести проверку по изложенным выше обстоятельствам; возбудить дело об административном правонарушении и привлечь виновных лиц к установленной ответственности", - резюмировали свое обращение в Ассоциации.

Ранее использование фашистской риторики при обсуждении QR-кодов осудила Екатеринбургская еврейская община. "Мы категорически не согласны с позицией протестующих, которые считают возможным использовать образ жертв Холокоста для достижения своих политических целей. Недопустимо сравнивать меры, направленные на защиту населения, с действиями нацистов", - говорится в обращении главного раввина Екатеринбурга и Свердловской области Зелига Ашкенази.