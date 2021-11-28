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В Екатеринбурге начался пикет против введения QR-кодов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Пикет против введения QR-кодов для посещения различных учреждений и заведений проходит в воскресенье в Екатеринбурге, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Как сообщают организаторы акции из общественного объединения "Родительский надзор" в своем телеграм-канале, проведение пикета на 100 человек согласовано министерством общественной безопасности Свердловской области.

Мероприятие проходит спокойно. На пикете работают сотрудники полиции.

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Часть пикетчиков пришли с плакатами против QR-кодов. При этом некоторые участники, напротив, призывают вакцинироваться. Кроме того, на акцию пришли молодые люди, называющие себя волонтерами "красной зоны", они также выступили за прививки от коронавируса.

Участники собирают подписи главному санитарному врачу Свердловской области Дмитрию Козловскому с просьбой разъяснить работодателям, что принудительная вакцинация незаконна, и обосновать эффективность препарата.

Система QR-кодов начала работу на территории Свердловской области с 25 октября, постепенно перечень организаций, для входа в которые требуется QR-код, был расширен. Рекомендательный режим введения QR-кодов для ряда учреждений был заменен обязательным с 30 октября.

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Екатеринбург

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