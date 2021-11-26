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Обязательную вакцинацию ввели в Свердловской области для лиц старше 60 лет

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских принял решение ввести обязательную вакцинацию для жителей региона от 60 лет.

"Лицам в возрасте 60 лет и старше", - говорится в постановлении, которым уточняются категории, подлежащие обязательной вакцинации.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В регионе с 1 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий работников. В отношении жителей от 60 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания, с 30 октября введена обязательная самоизоляция. Исключение составляют вакцинированные и переболевшие, а также те, кто начал процесс вакцинации.

Свердловская область коронавирус

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