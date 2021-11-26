Глава МИД Швейцарии после инцидента с самолетом вернется на родину

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, самолет которого ранее в пятницу из-за технических проблем приземлился в Москве, в итоге не поедет в Китай, как планировалось, сообщили в швейцарском внешнеполитическом ведомстве.

В твиттере МИД Швейцарии написали, что министр "сегодня вернется из Москвы в Швейцарию".

"К сожалению, в настоящее время невозможно продолжить поездку в Китай", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет, на котором глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис летел в КНР, был вынужден отклониться от курса и полететь в Москву для проверки.