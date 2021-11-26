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Самолет с главой МИД Швейцарии незапланированно сел в Новосибирске

После этого лайнер вылетел в Москву для устранения возникших технических проблем

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Самолет с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом по дороге в КНР незапланированно сел в Новосибирске из-за технических проблем, а затем вылетел в Москву для полного устранения неисправностей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, ремонт самолета может занять сутки. "Самолет будут диагностировать и ремонтировать. По регламенту - это сутки. Вылет согласован предварительно на субботу", - сказал источник.

Как сообщал ранее швейцарский МИД, в субботу, 27 ноября, Кассис намеревался встретиться с министром иностранных дел КНР Ван И. Они планировали обсудить двусторонние отношения на фоне пандемии коронавируса, международные события и ситуацию с правами человека. Кассис также должен был представить стратегию Швейцарии в отношении Китая.

Швейцария Новосибирск Москва Иньяцио Кассис

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