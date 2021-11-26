Руководству шахты "Листвяжная" и чиновникам Ростехнадзора предъявили обвинение

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" в Кемеровской области предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В Следственном комитете России предъявлено обвинение директору шахты "Листвяжная" в Кемеровской области Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку, а также главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

По ее словам, Молостову и Герасименку инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), Винокурову и Семыкину - халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ).

Следствие будет ходатайствовать об их аресте.

По данным следствия, в результате нарушений требований промышленной безопасности, допущенных директором шахты Махраковым и его подчиненными, "произошло газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке". Винокуров и Семыкин без фактической проверки штрека составили акты о его проверке.

Петренко отметила, что ход расследования уголовного дела находится на контроле главы СК России.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло ЧП, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.