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Главу Прокопьевска уволили за банкет во время траура по погибшим на шахте в Кузбассе

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку главу города Прокопьевск Вячеслава Старченко, устроившего банкет в день траура по погибшим на шахте "Листвяжная", сообщается в телеграм-канале главы региона.

"В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с "Листвяжной", в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку", - говорится в сообщении.

По мнению главы региона, "у людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать".

ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром в минувший четверг, 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Директор шахты "Листвяжная", его первый заместитель и начальник участка задержаны по делу о гибели шахтеров. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора.

Старченко вступил в должность главы города Прокопьевска в Кемеровской области в четверг.

Авария на шахте в Кузбассе

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Кемеровская область Сергей Цивилев Прокопьевск Вячеслава Старченко

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