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Россия ограничит въезд из нескольких стран Африки и Гонконга из-за COVID-19

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Оперштаб принял решение с 28 ноября ограничить въезд в РФ для граждан из ряда африканских государств, включая ЮАР, а также из Гонконга.

"С 00 часов 00 минут 28 ноября 2021 года ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевстве Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевстве Эсватини, Объединенной Республике Танзания, Специального административного района Гонконг", - сообщил оперштаб в пятницу.

Решение также касается иностранных граждан, находящихся на указанных территориях в течение последних десяти дней.

В сообщении уточняется, что решение об ограничении въезда в РФ принято из-за обнаружения в этих странах нового штамма SARS-CoV-2 B.1.1.529.

"По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител", - уточняется в сообщении.

В сообщении говорится, что "ситуация с появлением нового штамма коронавируса тщательно изучается, окончательные выводы делать пока преждевременно".

"На территории России данный штамм на текущий момент не обнаружен. Тест-системы на коронавирус, которые применяются в стране, способны выявить данный вариант", - уточняется в сообщении.

Новый вариант коронавируса B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки.

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