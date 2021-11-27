В ЮАР сочли несправедливыми ограничения для своих граждан из-за нового варианта COVID

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Южноафриканские власти в субботу подвергли критике те государства, которые вводят запреты на перелеты в ЮАР из-за выявления там штамма коронавируса "омикрон".

"Нужно приветствовать отличную работу наших ученых, вместо того, чтобы наказывать нас", - приводит The Guardian заявление МИД ЮАР.

В министерстве пояснили, что считают несправедливыми решения, последовавшие после того, как южноафриканские специалисты научились выявлять новый штамм и поделились своими данными с иностранными коллегами.

Ранее в ВОЗ также отметили, что считают неправильными подобные ограничительные меры против ЮАР, введенные, в частности, США, Канадой, странами ЕС.

Новая разновидность коронавируса получила название "омикрон". Случаи заражения им выявлены не только в ЮАР, но и в Ботсване, Израиле, Бельгии и у туриста, который прибыл в Гонконг из ЮАР.

Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, это может оказаться серьезной проблемой.

26 ноября российский оперативный штаб объявил, что с понедельника будет ограничен въезд в страну для иностранцев из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга. Россияне, возвращающиеся из этих стран, а также из КНР, Великобритании и Израиля, должны будут проходить экспресс-тестирование.