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В Вологде антипрививочница распылила дихлофос на росгвардейцев при задержании

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Женщина распылила газовый баллончик, предположительно, с дихлофосом на двух сотрудников Росгвардии в момент задержания в Законодательном собрании Вологодской области, сообщает в пятницу пресс-служба регионального СКР.

Дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти).

По версии следствия, 25 ноября в заксобрание с петицией от противников вакцинации и ограничительных мер пришла группа людей, требовавших личный прием у депутатов. По данным пресс-службы, многие из них находились без масок и нарушали пропускной режим, из-за чего в парламент вызвали полицию и Росгвардию, которые приняли решение доставлять нарушителей в отдел. Тогда одна из посетительниц в знак протеста распылила в воздухе газовый баллончик, в результате чего два росгвардейца получили ожог глаз первой степени.

Отмечается, что на месте следователи изъяли использованный баллончик с надписью "Дихлофос" и записи с камер наблюдения и мобильных телефонов очевидцев.

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Вологодская область

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