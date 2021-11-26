Путин поручил Генпрокуратуре и СК узнать причины ЧП в Кузбассе во избежание его повторения

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости системной работы для исключения впредь ЧП, подобных произошедшей трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

"Поручение имеют и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет: разобраться в причинах этой трагедии. У нас как только происходят подобные печальные трагические события, так мы начинаем сразу искать причины произошедшего. Нужно, чтобы ничего подобного в будущем не происходило. А для этого нужна системная работа и контроль за ранее принятыми решениями", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.

Как сообщалось, на шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло ЧП, погиб 51 человек (в том числе пять горноспасателей). После трагедии генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверки промышленной безопасности на всех шахтах в Кемеровской области.