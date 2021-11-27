СКР попросил арестовать обвиняемого по делу о гибели людей в "Листвяжной" сотрудника Ростехнадзора

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Представитель СКР в суде просит об аресте главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина, которого обвиняют по делу о гибели людей в шахте "Листвяжная", передает в субботу корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Следствие просит взять Семыкина под стражу на два месяца - до 26 января 2022 года. По мнению следствия, обвиняемый "находясь на свободе, может влиять на свидетелей, оказывать давление на лиц, которые будут допрошены в рамках расследуемого дела". В суде Семыкин заявил, что уже не работает в Ростехнадзоре.

"Конкретики (по причинам аварии - ИФ) нет, нет заключения комиссии, нет документарного подтверждения. Как говорит следователь, что авария произошла из-за того, что меня не было в шахте, такого нет", - сказал Семыкин.

Как сообщалось, ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром в минувший четверг, 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека), обвинение предъявили директору шахты "Листвяжная", его первому заместителю и начальнику участка, они задержаны. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора - Сергея Винокурова и Семыкина.