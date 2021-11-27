Школьник в Новосибирске пытался напасть на учителя и одноклассника на уроке

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Доследственная проверка проводится по информации о нападении пятиклассника на своего сверстника и учителя в новосибирской школе, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в субботу.

"В ходе мониторинга средств массовой информации (...) выявлена публикация о том, в учебном заведении в Калининском районе города Новосибирска ученик пятого класса пытался напасть на учителя и одноклассника во время урока", - говорится в пресс-релизе.

По сообщениям местных СМИ, школьник, который ранее неоднократно нарушал дисциплину, набросился на другого ученика с ножницами, однако учителю удалось его защитить.

В пресс-службе регионального СКР "Интерфаксу" уточнили, что, по предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.