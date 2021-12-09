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Арестован 18-летний москвич, угрожавший напасть на школу

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд до 6 февраля арестовал 18-летнего Арсения Кураева, который в соцсети угрожал напасть на одну из школ Москвы, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Нападения в школах и вузах

Она уточнила, что ему вменяют "попытку совершения хулиганских действий по мотивам ненависти к обучающимся" в этой школе. Обвинение ему предъявили по статье о приготовлении к хулиганству с применением оружия (ч.1 ст. 30, ч. 2 ст. 213 УК).

Защита просила избрать ему меру пресечения, на связанную с заключением под стражу.

О задержании Кураева стало известно 8 декабря. Полицейские решили его проверить по следам его публикации в одной из соцсетей. При досмотре у него изъяли два ножа, пневматический пистолет и несколько газовых баллончиков к нему.

Мещанский суд Москва Арсений Кураев МВД

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