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Следствие установило, что в шахту "Листвяжную" с июня подавали мало воздуха

Следствие установило, что в шахту "Листвяжную" с июня подавали мало воздуха
Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Следствие установило факт недостаточной подачи воздуха в участок шахты "Листвяжная" с июня 2021 года, сообщил представитель СКР в судебном заседании по избранию меры пресечения начальнику участка Сергею Герасименку.

"Концентрация метана не должна превышать предельно допустимые концентрации - 1%. С 10 июня 2021 по 25 ноября в выемочном участке лавы 823 подавалось недостаточное количество воздуха, метан достиг взрывоопасных показателей", - сказал представитель СКР.

Он попросил суд арестовать Герасименка до 25 января 2022 года.

ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром в минувший четверг, 25 ноября. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Вероятной причины аварии стал взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (по ч.3 ст.217 УК РФ) обвинение предъявили директору шахты "Листвяжная", его первому заместителю и начальнику участка. Директор шахты Сергей Махраков в субботу был арестован до 25 января 2022 года.

Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора - Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Последний отправлен под арест до 26 января 2022 года.

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