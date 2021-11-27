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Все обвиняемые по делу о ЧП на шахте "Листвяжная" арестованы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника участка "Листвяжной" Сергея Герасименка, обвиняемого в нарушении правил промбезопасности по делу о гибели людей в шахте, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Герасименок по ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, арестован на два месяца - до 25 января 2022 года.

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В суде Герасименок не признал вину, но выразил готовность помогать следствию.

Трагедия на на шахте "Листвяжная"

ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

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СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), обвинение предъявили директору шахты "Листвяжная", его первому заму и начальнику участка. Кроме того, возбуждено дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора - Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.

Директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов арестованы до 25 января 2022 года, Семыкин и Винокуров - до 26 января 2022 года.

В субботу на шахте "Листвяжная" возобновили поисково-спасательные работы, приостановленные ранее из-за угрозы взрыва.

Авария на шахте в Кузбассе

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Листвяжная Сергей Герасименок

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