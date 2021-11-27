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Автобус с 15 пассажирами опрокинулся в кювет на трассе под Новгородом

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Автобус с пассажирами в субботу опрокинулся в кювет на трассе в Новгородской области, жертв и травмированных нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УГИБДД.

"Информация об аварии на шоссе у населенного пункта Солоницко поступила сотрудникам оперативных служб около 15:00", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, автобус "ПАЗ" с 15 пассажирами, следовавший по маршруту из Великого Новгорода в поселок Волот, съехал в кювет и опрокинулся. В результате инцидента никто не пострадал.

Согласно сообщению пресс-службы областной прокуратуры, началась прокурорская проверка. Причины ДТП устанавливаются.

Новгородская область

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